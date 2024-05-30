Частный космический бизнес оценил принятые Госдумой поправки в законодательство

Кроме этого, считает гендиректор SR Space, важно, чтобы частные компании имели доступ к заказам на пусковые услуги, чтобы они были учтены как в нацпроекте, который готовится сегодня, так и в рамках дорожной карты правительства по развитию космических сервисов и услуг. «Мы и другие представители частного бизнеса в этой сфере рассчитываем на поддержку стартапов через механизмы нового национального проекта путем квот для компаний МСП. Закон о космической деятельности должен быть согласован с национальным проектом и дорожной картой. На мой взгляд, это следует учесть ко второму чтению законопроекта», - говорит Мансуров.