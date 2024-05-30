Частный космический бизнес оценил принятые Госдумой поправки в законодательство

Частный космический бизнес оценил принятые Госдумой поправки в законодательствоНеобходимо разрешить доступ частников к космической инфраструктуре государства
11 июня Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в закон «О космической деятельности», первое чтение которого состоялось 28 мая. Поправки внесены председателем комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым и его заместителем Муратом Хапсироковым. Согласно их тексту, государственные объекты космической инфраструктуры могут быть переданы в концессию «лицу, являющемуся концессионером по концессионному соглашению или частным партнером по соглашению о государственно-частном партнерстве (ГЧП)».
Основатель и гендиректор частной космической компании SR Space Олег Мансуров считает, что «нам как представителям частного бизнеса важно, чтобы в рамках нового закона была предусмотрена норма для использования государственной инфраструктуры, в частности испытательных стендов, полигонов, космодромов, конкретно для ракетно-космической техники. И здесь необходимо разработать понятный регламент».
Кроме этого, считает гендиректор SR Space, важно, чтобы частные компании имели доступ к заказам на пусковые услуги, чтобы они были учтены как в нацпроекте, который готовится сегодня, так и в рамках дорожной карты правительства по развитию космических сервисов и услуг. «Мы и другие представители частного бизнеса в этой сфере рассчитываем на поддержку стартапов через механизмы нового национального проекта путем квот для компаний МСП. Закон о космической деятельности должен быть согласован с национальным проектом и дорожной картой. На мой взгляд, это следует учесть ко второму чтению законопроекта», - говорит Мансуров.
Законопроект также закрепляет за «Роскосмосом» полномочия по заключению концессионных соглашений с частными космическими компаниями.
«Для частного бизнеса в этой сфере важно, чтобы учитывался опыт других стран. Например, в США и Китае за реализацию государственных программ и проектов могут бороться разные частные подрядчики. Все конкурсные процедуры должны быть понятны и прозрачны для отечественных производителей. Этому может способствовать в том числе разработка и утверждение порядка субсидирования запуска космических аппаратов», - считает гендиректор SR Space.
Руководитель отдела дистанционного зондирования Земли компании «Ракурс» Роман Пермяков в свою очередь напоминает, что этот законопроект – не первый в ряду инициатив по коммерциализации космической отрасли. 27 марта в первом чтении также был принят законопроект о размещении рекламы на космической технике и объектах космической инфраструктуры, а 22 апреля президент подписал закон о государственных закупках данных дистанционного зондирования Земли из космоса. «Но если законопроект о размещении рекламы оценивается экспертами прохладно и вызывает сомнения относительно величины и продолжительности своего коммерческого эффекта, инициатива, связанная с ГЧП, является для российского космоса системообразующей», - говорит он. Бизнес слишком долго ждал формального включения космической инфраструктуры в объекты ГЧП. Опыт зарубежных стран показывает, что снять регуляторные барьеры проще, чем кажется, полагает Пермяков.