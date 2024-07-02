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Московским IT-компаниям предложили подумать об отказе от дивидендов

Столичные власти хотят прописать дополнительные условия для получения IT-льгот
Екатерина Кинякина
Анна Устинова
Мэр Москвы Сергей Собянин (на фото справа) предлагает председателю Госдумы Вячеславу Володину пересмотреть порядок предоставления ИТ-льгот/ Андрей Никеричев / Агентство «Москва»

Власти Москвы предлагают скорректировать условия предоставления IT-льгот по налогу на прибыль, выяснили «Ведомости». В частности, применять льготу к той части прибыли, которая не была направлена на выплату дивидендов в 2024 г., предоставлять льготу, если вложения организации в нематериальные активы и основные средства составили не менее 30% от льготируемой прибыли, а также если средняя заработная плата в организации составила не менее 120% от средней заработной платы в IT-отрасли в регионе. Свои предложения мэр Москвы Сергей Собянин направил на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина 20 июня.

«Ведомости» ознакомились с копией письма Собянина, а также направили запрос в пресс-службы мэра и Госдумы. Представители Минцифры и курирующего IT-отрасль вице-премьера Дмитрия Григоренко от комментариев отказались. Также «Ведомости» направили запросы в крупнейшие IT-компании («Софтлайн», ГК «Астра», ГК «Ланит» и др.).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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