Московским IT-компаниям предложили подумать об отказе от дивидендов

Московским IT-компаниям предложили подумать об отказе от дивидендовСтоличные власти хотят прописать дополнительные условия для получения IT-льгот
Власти Москвы предлагают скорректировать условия предоставления IT-льгот по налогу на прибыль, выяснили «Ведомости». В частности, применять льготу к той части прибыли, которая не была направлена на выплату дивидендов в 2024 г., предоставлять льготу, если вложения организации в нематериальные активы и основные средства составили не менее 30% от льготируемой прибыли, а также если средняя заработная плата в организации составила не менее 120% от средней заработной платы в IT-отрасли в регионе. Свои предложения мэр Москвы Сергей Собянин направил на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина 20 июня.
«Ведомости» ознакомились с копией письма Собянина, а также направили запрос в пресс-службы мэра и Госдумы. Представители Минцифры и курирующего IT-отрасль вице-премьера Дмитрия Григоренко от комментариев отказались. Также «Ведомости» направили запросы в крупнейшие IT-компании («Софтлайн», ГК «Астра», ГК «Ланит» и др.).