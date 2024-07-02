Московским IT-компаниям предложили подумать об отказе от дивидендов

Власти Москвы предлагают скорректировать условия предоставления IT-льгот по налогу на прибыль, выяснили «Ведомости». В частности, применять льготу к той части прибыли, которая не была направлена на выплату дивидендов в 2024 г., предоставлять льготу, если вложения организации в нематериальные активы и основные средства составили не менее 30% от льготируемой прибыли, а также если средняя заработная плата в организации составила не менее 120% от средней заработной платы в IT-отрасли в регионе. Свои предложения мэр Москвы Сергей Собянин направил на имя председателя Госдумы Вячеслава Володина 20 июня.