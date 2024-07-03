Минпромторг может запретить закупать иностранную светотехническую продукцию

Минпромторг может запретить закупать иностранную светотехническую продукциюПока минимальная доля отечественной продукции в госзакупках – 90%
Минпромторг разработал дорожную карту по совершенствованию механизма проверки «российскости» светотехники. Документ будет подписан в июле, рассказал «Ведомостям» представитель министерства. Он не уточнил, какие новые инициативы в него войдут. Но Минпромторг «в случае появления реальной потребности» готов ввести запрет на госзакупки иностранной светотехники, заявил собеседник.
Сейчас при госзакупках такой продукции действует правило «второй лишний». Это значит, что заказчик отклоняет все заявки с иностранными товарами, если уже подана как минимум одна заявка с товарами из ЕАЭС (входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия).
По данным Росстата, объем рынка отечественных светильников (для госсектора) в 2023 г. составил 110 млрд руб. Большая его часть приходится на административно-офисное освещение (35%) и ЖКХ (20%). Остальная часть – на улично-дорожное освещение, промышленность и проч. По оценке РуСИДа, объем рынка светотехнической продукции последние годы демонстрирует стабильный рост на уровне 5–7% ежегодно.