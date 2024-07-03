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Минпромторг может запретить закупать иностранную светотехническую продукцию

Пока минимальная доля отечественной продукции в госзакупках – 90%
Кристина Холупова
Проблема зависимости российской светотехники от импортных комплектующих никуда не делась/ Андрей Гордеев / Ведомости

Минпромторг разработал дорожную карту по совершенствованию механизма проверки «российскости» светотехники. Документ будет подписан в июле, рассказал «Ведомостям» представитель министерства. Он не уточнил, какие новые инициативы в него войдут. Но Минпромторг «в случае появления реальной потребности» готов ввести запрет на госзакупки иностранной светотехники, заявил собеседник.

Сейчас при госзакупках такой продукции действует правило «второй лишний». Это значит, что заказчик отклоняет все заявки с иностранными товарами, если уже подана как минимум одна заявка с товарами из ЕАЭС (входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия).

По данным Росстата, объем рынка отечественных светильников (для госсектора) в 2023 г. составил 110 млрд руб. Большая его часть приходится на административно-офисное освещение (35%) и ЖКХ (20%). Остальная часть – на улично-дорожное освещение, промышленность и проч. По оценке РуСИДа, объем рынка светотехнической продукции последние годы демонстрирует стабильный рост на уровне 5–7% ежегодно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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