Минпромторг может запретить закупать иностранную светотехническую продукцию

Сейчас при госзакупках такой продукции действует правило «второй лишний». Это значит, что заказчик отклоняет все заявки с иностранными товарами, если уже подана как минимум одна заявка с товарами из ЕАЭС (входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия).