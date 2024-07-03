Средства противодействия беспилотникам выведут из серой зоны

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ; межведомственный орган при Минцифры, который занимается распределением частот) упорядочит работу средств радиоэлектронного подавления (РЭП) беспилотников в гражданском секторе. Об этом «Ведомостям» рассказали источник в одном из ведомств – участников ГКРЧ и два собеседника в компаниях – производителе и заказчике систем защиты от несанкционированного применения дронов. Нововведение нужно для работы средств РЭП в легальном поле и устранения помех для работы базовых станций операторов связи и телевизионных вышек РТРС («Российской телевизионной и радиовещательной сети»).