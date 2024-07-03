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Средства противодействия беспилотникам выведут из серой зоны

Работа таких комплексов может создавать помехи сотовой связи и телевещанию
Анна Устинова
До конца года производители систем РЭП должны доказать, что их применение не мешает сотовой связи и телевещанию/ Нина Падалко / РИА Новости

Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ; межведомственный орган при Минцифры, который занимается распределением частот) упорядочит работу средств радиоэлектронного подавления (РЭП) беспилотников в гражданском секторе. Об этом «Ведомостям» рассказали источник в одном из ведомств – участников ГКРЧ и два собеседника в компаниях – производителе и заказчике систем защиты от несанкционированного применения дронов. Нововведение нужно для работы средств РЭП в легальном поле и устранения помех для работы базовых станций операторов связи и телевизионных вышек РТРС («Российской телевизионной и радиовещательной сети»).

Сейчас полномочия по применению средств РЭП есть только у определенных категорий лиц: силовых структур, ведомственной охраны, ЧОПов на объектах ТЭК и сотрудников транспортной безопасности. Но в соответствии с федеральным законом «О связи» любое использование радиочастотного спектра возможно только при получении разрешения, пояснил источник «Ведомостей» в ГКРЧ. Получился парадокс: пользователи средств РЭП для защиты своих объектов от беспилотников де-факто нарушают законодательство в сфере связи, объясняет он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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