Средства противодействия беспилотникам выведут из серой зоны

Средства противодействия беспилотникам выведут из серой зоныРабота таких комплексов может создавать помехи сотовой связи и телевещанию
Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ; межведомственный орган при Минцифры, который занимается распределением частот) упорядочит работу средств радиоэлектронного подавления (РЭП) беспилотников в гражданском секторе. Об этом «Ведомостям» рассказали источник в одном из ведомств – участников ГКРЧ и два собеседника в компаниях – производителе и заказчике систем защиты от несанкционированного применения дронов. Нововведение нужно для работы средств РЭП в легальном поле и устранения помех для работы базовых станций операторов связи и телевизионных вышек РТРС («Российской телевизионной и радиовещательной сети»).
Сейчас полномочия по применению средств РЭП есть только у определенных категорий лиц: силовых структур, ведомственной охраны, ЧОПов на объектах ТЭК и сотрудников транспортной безопасности. Но в соответствии с федеральным законом «О связи» любое использование радиочастотного спектра возможно только при получении разрешения, пояснил источник «Ведомостей» в ГКРЧ. Получился парадокс: пользователи средств РЭП для защиты своих объектов от беспилотников де-факто нарушают законодательство в сфере связи, объясняет он.