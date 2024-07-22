Минпромторг ищет предприятие для светодиодных корпусов и кристаллов

Минпромторг ищет предприятие для светодиодных корпусов и кристалловСейчас такая продукция закупается в других странах
В России планируется организовать производство отечественных корпусов и кристаллов, необходимых для светодиодов. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Минпромторга. Сейчас этот проект проходит согласование с советом по развитию электронной промышленности в министерстве. В Минпромторге отказались раскрыть детали проекта.
Возможности обеспечить производство светодиодов сегодня есть всего лишь у нескольких российских производителей – например, у зеленоградского завода «Микрон», входящего в ГК «Элемент», или калининградской GS Group. По словам двух собеседников «Ведомостей», близких к разным компаниям – производителям электроники, Минпромторг ведет с ними переговоры о скорейшем запуске производства диодов на их мощностях. Но окончательного решения пока нет.