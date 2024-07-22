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Минпромторг ищет предприятие для светодиодных корпусов и кристаллов

Сейчас такая продукция закупается в других странах
Кристина Холупова
С 2025 г. светодиоды, производимые в России, перестанут считаться отечественными в соответствии с балльной системой Минпромторга/ Александр Кряжев / РИА Новости

В России планируется организовать производство отечественных корпусов и кристаллов, необходимых для светодиодов. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель Минпромторга. Сейчас этот проект проходит согласование с советом по развитию электронной промышленности в министерстве. В Минпромторге отказались раскрыть детали проекта.

Возможности обеспечить производство светодиодов сегодня есть всего лишь у нескольких российских производителей – например, у зеленоградского завода «Микрон», входящего в ГК «Элемент», или калининградской GS Group. По словам двух собеседников «Ведомостей», близких к разным компаниям – производителям электроники, Минпромторг ведет с ними переговоры о скорейшем запуске производства диодов на их мощностях. Но окончательного решения пока нет.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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