«Глонасс» разработала встроенную сим-карту для дронов

«Глонасс» разработала встроенную сим-карту для дроновЭто позволит отслеживать перемещения дрона за пределами прямой видимости
Оператор государственной информсистемы (ГИС) «ЭРА-Глонасс» АО «Глонасс» и IT-компания ООО «Икс-про» разработали X-SIM – плату с интегрированной сим-картой, которую можно встроить в беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Это позволит управлять БПЛА за пределами прямой видимости через мобильные сети. Сейчас за дронами на большом расстоянии можно лишь следить с помощью GPS-трекеров.
О разработке рассказал «Ведомостям» генеральный директор «Глонасс» Алексей Райкевич. До конца года компания собирается протестировать такие платы с российскими производителями беспилотных авиационных систем (БАС). В целом X-SIM могут использоваться в любых телематических устройствах для пассажирской и грузовой логистики, в персональных трекерах, например для туристических групп, перечисляет Райкевич.