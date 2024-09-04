«Глонасс» разработала встроенную сим-карту для дронов

Оператор государственной информсистемы (ГИС) «ЭРА-Глонасс» АО «Глонасс» и IT-компания ООО «Икс-про» разработали X-SIM – плату с интегрированной сим-картой, которую можно встроить в беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Это позволит управлять БПЛА за пределами прямой видимости через мобильные сети. Сейчас за дронами на большом расстоянии можно лишь следить с помощью GPS-трекеров.