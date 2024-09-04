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«Глонасс» разработала встроенную сим-карту для дронов

Это позволит отслеживать перемещения дрона за пределами прямой видимости
Анна Устинова
Ряд экспертов считают, что для управления дронами через сотовую связь необходима технология не ниже 5G/ Евгений Разумный / Ведомости

Оператор государственной информсистемы (ГИС) «ЭРА-Глонасс» АО «Глонасс» и IT-компания ООО «Икс-про» разработали X-SIM – плату с интегрированной сим-картой, которую можно встроить в беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Это позволит управлять БПЛА за пределами прямой видимости через мобильные сети. Сейчас за дронами на большом расстоянии можно лишь следить с помощью GPS-трекеров.

О разработке рассказал «Ведомостям» генеральный директор «Глонасс» Алексей Райкевич. До конца года компания собирается протестировать такие платы с российскими производителями беспилотных авиационных систем (БАС). В целом X-SIM могут использоваться в любых телематических устройствах для пассажирской и грузовой логистики, в персональных трекерах, например для туристических групп, перечисляет Райкевич.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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