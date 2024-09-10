Информсистемы для регионов будут делать на базе 10 моделей

В рамках нацпроекта «Экономика данных» в первую очередь подразумевается создание межведомственных государственных информационных систем (ГИС), а также модернизация действующих систем для цифровизации госуслуг, говорит генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных. По его словам, создаваться региональные и муниципальные системы будут на единой цифровой платформе – облачном платформенном решении для федеральных и региональных органов власти, что позволит быстро и эффективно создавать типовые ГИС и цифровые сервисы.