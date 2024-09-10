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Информсистемы для регионов будут делать на базе 10 моделей

Создание этих типовых ГИС войдет в нацпроект «Экономика данных
Мария Арялина
Создать некую базовую модель для разнообразных ГИС власти пытались не раз/ Максим Стулов / Ведомости

В России планируется создать 10 типовых информационных систем для региональных и муниципальных органов власти. Инициатива будет реализована в рамках нацпроекта «Экономика данных». Об этом заявил глава Татарии Рустам Минниханов во время пленарной сессии Kazan Digital Week 9 сентября, не раскрыв подробностей. «Ведомости» направили запрос в Минцифры России. Представитель Минфина РФ также рекомендовал обратиться в Минцифры.

В рамках нацпроекта «Экономика данных» в первую очередь подразумевается создание межведомственных государственных информационных систем (ГИС), а также модернизация действующих систем для цифровизации госуслуг, говорит генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных. По его словам, создаваться региональные и муниципальные системы будут на единой цифровой платформе – облачном платформенном решении для федеральных и региональных органов власти, что позволит быстро и эффективно создавать типовые ГИС и цифровые сервисы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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