Информсистемы для регионов будут делать на базе 10 моделей

Информсистемы для регионов будут делать на базе 10 моделейСоздание этих типовых ГИС войдет в нацпроект «Экономика данных
В России планируется создать 10 типовых информационных систем для региональных и муниципальных органов власти. Инициатива будет реализована в рамках нацпроекта «Экономика данных». Об этом заявил глава Татарии Рустам Минниханов во время пленарной сессии Kazan Digital Week 9 сентября, не раскрыв подробностей. «Ведомости» направили запрос в Минцифры России. Представитель Минфина РФ также рекомендовал обратиться в Минцифры.
В рамках нацпроекта «Экономика данных» в первую очередь подразумевается создание межведомственных государственных информационных систем (ГИС), а также модернизация действующих систем для цифровизации госуслуг, говорит генеральный директор «СКБ Контур» Михаил Сродных. По его словам, создаваться региональные и муниципальные системы будут на единой цифровой платформе – облачном платформенном решении для федеральных и региональных органов власти, что позволит быстро и эффективно создавать типовые ГИС и цифровые сервисы.