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Правительство изучит вопрос о почетном звании заслуженного IT-специалиста

Утверждение такой госнаграды подчеркивает значение отрасли, но сами айтишники не привыкли к «немонетарным поощрениям»
Анна Устинова
Екатерина Кинякина
Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Правительство рассмотрит вопрос о том, чтобы особо отличившихся айтишников представлять к госнаградам, сообщил «Ведомостям» представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко (курирует, в частности, IT-отрасль). Соответствующее предложение 18 сентября ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» направила Григоренко и министру цифрового развития Максуту Шадаеву.

Ассоциация предложила дополнить перечень почетных званий, определенный в указе президента РФ от 7 сентября 2010 г. № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы РФ», званием «Заслуженный работник информационных технологий Российской Федерации».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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