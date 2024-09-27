Правительство изучит вопрос о почетном звании заслуженного IT-специалиста

Правительство изучит вопрос о почетном звании заслуженного IT-специалистаУтверждение такой госнаграды подчеркивает значение отрасли, но сами айтишники не привыкли к «немонетарным поощрениям»
Правительство рассмотрит вопрос о том, чтобы особо отличившихся айтишников представлять к госнаградам, сообщил «Ведомостям» представитель аппарата вице-премьера Дмитрия Григоренко (курирует, в частности, IT-отрасль). Соответствующее предложение 18 сентября ассоциация разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» направила Григоренко и министру цифрового развития Максуту Шадаеву.
Ассоциация предложила дополнить перечень почетных званий, определенный в указе президента РФ от 7 сентября 2010 г. № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы РФ», званием «Заслуженный работник информационных технологий Российской Федерации».
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