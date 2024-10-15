Российский «Аквариус» ведет переговоры о поставке своих серверов во Вьетнам

Разработчик и производитель вычислительной техники «Аквариус» собрался поставлять свои серверы во Вьетнам с 2025 г. Об этом «Ведомостям» рассказал председатель совета директоров «Аквариуса» Алексей Калинин. По его словам, компания также ведет переговоры о поставках с потенциальными партнерами в Нигерии, на Филиппинах, в ЮАР, Конго и других странах.