Поволжские интернет-провайдеры пожаловались в ФАС и Генпрокуратуру на «Россети»

Восемь интернет-провайдеров Поволжья, которые предоставляют услуги в Саратовской, Самарской, Ульяновской и Оренбургской областях, с середины сентября начали обращаться ФАС и Генпрокуратуру с жалобами на компанию «Россети-Волга» (входит в государственный электросетевой холдинг «ФСК-Россети»). Операторы просят проверить необоснованное завышение платежей за размещение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на воздушных линиях электропередачи (ЛЭП). Об этом «Ведомостям» рассказали представители провайдеров.