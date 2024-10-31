В Москве согласия на медицинское вмешательство переведут в электронный вид

Депздрав Москвы, согласно документу, должен сформировать и опубликовать на своем сайте список учреждений, которые смогут внедрять у себя инновацию. Проект даст возможность пациентам подписывать указанные документы с помощью электронного устройства, например, планшета, без дублирования на бумажном носителе, сказал «Ведомостям» представитель столичного депздрава. «Медицинские организации уже оснащены и будут оснащаться необходимым оборудованием, – заверил он. – При этом, согласия, как и другие медицинские документы будут храниться в ЕМИАС, а значит их нельзя будет потерять или испортить». Для тех пациентов, которые в силу разных причин не смогут оставить графическую подпись, будет предусмотрена возможность подписи согласия на бумаге, подчеркнул собеседник.