В Москве согласия на медицинское вмешательство переведут в электронный вид

В Москве согласия на медицинское вмешательство переведут в электронный видЭксперимент Минэкономразвития планируется запустить в одном регионе – столице
Пациенты медучреждений в Москве смогут давать согласие на медицинское обследование электронно. Привычный сбор подписей на добровольное врачебное вмешательство с бумагой и ручкой заменят на цифровой – планшет и стилус. Это следует из проекта постановления правительства, подготовленного Минэкономразвития («Ведомости» ознакомились с документом). Привычный способ передачи согласия в бумажном виде также сохранится.
Минэкономразвития предлагает подключить медицинские организации к экспериментальному правовому режиму (ЭПР) по подписанию информированного добровольного согласия на добровольное медицинское вмешательство с использованием электронной графической подписи сроком на три года. Эксперимент будет запущен с момента подписания постановления. ЭПР позволит аккумулировать полученные разрешения и передавать их в автоматизированную информационную систему столицы ЕМИАС (Единая медицинская информационно-аналитическая система Москвы), которые отразятся в карточке пациента.
Действующим законодательством предусмотрено подтверждение согласия на медобследование перед приемом врача в бумажном виде или с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи (УКЭП; вид электронной подписи формируется методом криптографии с применением ключа шифрования, которую необходимо оформлять через удостоверяющие центры. – «Ведомости») в ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации), пояснил «Ведомостям» директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин. «В отличие от данных способов подписание электронной графической подписью не требует печати на бумажном носителе и взаимодействия с различными ресурсами/порталами. Подписанный таким способом документ будет загружаться в ЕМИАС, как и другая медицинская документация пациента», – подчеркнул он.
Проведение эксперимента важно для перевода бумажного документооборота в электронный, объяснил Волошин необходимость документа. Только на территории Москвы количество бумажных согласий пациентов на медицинское вмешательство, которое формируется в течение года, исчисляется миллионами, говорит он. Главным ожидаемым результатом по итогам реализации ЭПР является достижение не менее 60% предоставленных гражданами информированных добровольных согласий на медицинское вмешательство или отказов от них, сформированных в форме электронных документов, говорится в пояснительной записке к проекту постановления правительства.
Депздрав Москвы, согласно документу, должен сформировать и опубликовать на своем сайте список учреждений, которые смогут внедрять у себя инновацию. Проект даст возможность пациентам подписывать указанные документы с помощью электронного устройства, например, планшета, без дублирования на бумажном носителе, сказал «Ведомостям» представитель столичного депздрава. «Медицинские организации уже оснащены и будут оснащаться необходимым оборудованием, – заверил он. – При этом, согласия, как и другие медицинские документы будут храниться в ЕМИАС, а значит их нельзя будет потерять или испортить». Для тех пациентов, которые в силу разных причин не смогут оставить графическую подпись, будет предусмотрена возможность подписи согласия на бумаге, подчеркнул собеседник.
Результативность эксперимента будет зависеть от того, как будет выстроен процесс и как технически это будет реализовано, рассуждает основатель медико-технологической компании Reztom Алексей Ремез. Потенциально переход на электронный формат подтверждения согласия снизит время на административные процедуры, объем работ с бумагами и несет положительный эффект. ЭПР решает небольшую, но очень важную проблему по хранению документов, говорит гендиректор ассоциации «Национальная база медицинских знаний» Борис Зингерман. «В медицине есть ряд документов, в которых требуется подпись пациента. Поскольку у большинства пациентов еще нет УКЭП, то эти документы приходится распечатывать и хранить в бумажном архиве, разрушая фактически электронный документооборот, на который нацелена медицина», – отмечает он.
Безбумажный документооборот – это важный шаг в развитии цифровой медицины, который позволит ускорить оказание медицинской услуги, устранить риск утери бумажного носителя и ошибок в заполнении и переносе сведений в IT-систему, уверена генеральный директор ИИ-производителя «Платформа Третье мнение» Анна Мещерякова.
Согласие в электронном виде – это цифровой артефакт, который должен быть должным образом защищен, а иначе подпись может быть скомпрометирована, обращает внимание советник генерального директора – начальник удостоверяющего центра «Газинформсервиса» Сергей Кирюшкин. Стоимость системы защиты информации классически вписывается в 10% стоимости всего комплекса, но все может зависеть от модели угроз, оценивает эксперт.
Но все сильно зависит от модели угроз (описание того, какие ресурсы информационной системы как могут быть взломаны. – «Ведомости»), которую определяет и согласовывает с регуляторами владелец информации, продолжает Кирюшкин. Также важно, чтобы подпись была единым целым с подписанным документом, иначе злоумышленник, имеющий доступ к файлу согласия, может с файлом и подписью сделать что угодно, отмечает Кирюшкин.
Какого-либо значимого экономического эффекта от эксперимента ожидать не стоит, считает директор по развитию и цифровой трансформации «РДТех» Евгений Осьминин. К тому же на первом этапе привычный формат работы будет значительно дешевле и быстрее потенциальных затрат на приобретение оборудования, обучение персонала, консультирование пациентов и техническую поддержку, считает он. Для московских поликлиник, по примерным оценкам Ремеза, может понадобиться число планшетов, сопоставимое с количеством кабинетов в медучреждениях, т. е. несколько тысяч или десятков тысяч.
Согласно паспорту проекта «Экономика данных», который должен быть запущен с 1 января 2025 г., из бюджета до 2030 г. могут направить 67 млрд руб. на обеспечение учителей, врачей, полицейских и пожарных планшетами с российской операционной системой. «Ведомости» сообщали об этом в ноябре 2023 г. Из этой суммы на планшеты для врачей стационаров, участковых терапевтов и педиатров планировалось потратить 20 млрд руб.