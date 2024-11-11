Минпромторг разработает стандарты промышленного софта

Минпромторг разработает стандарты промышленного софтаК концу I квартала 2025 года будут готовы технические требования, а пока есть только термины
Минпромторг разрабатывает межотраслевые стандарты и требования к программному обеспечению (ПО) и аппаратным средствам для автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП). Эти стандарты необходимы для разработки актуальных решений, которые могли бы быть востребованы заказчиками в различных компаниях и отраслях. Об этом рассказал директор департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев 7 ноября на заседании в Совете Федерации. Он добавил, что первая версия документа будет представлена в I квартале 2025 г.
До 2022 г. стандарт АСУ ТП в России задавали мировые лидеры – немецкая Siemens, французская Schneider Electric, японская Yokogawa и американские Honeywell и Emerson. Их продукты использовались организациями в сфере энергетики, промышленности, транспорта и т. п. После начала СВО эти компании ушли с российского рынка, прекратив поддержку клиентов и продажу новых лицензий. На конференции ЦИПР-2023 («Цифровая индустрия промышленной России») было объявлено о создании рабочей группы для разработки отечественной открытой АСУ ТП, в которую вошли крупнейшие заказчики, такие как «Еврохим» и «Северсталь».