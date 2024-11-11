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Минпромторг разработает стандарты промышленного софта

К концу I квартала 2025 года будут готовы технические требования, а пока есть только термины
Мария Арялина
Андрей Гордеев / Ведомости

Минпромторг разрабатывает межотраслевые стандарты и требования к программному обеспечению (ПО) и аппаратным средствам для автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП). Эти стандарты необходимы для разработки актуальных решений, которые могли бы быть востребованы заказчиками в различных компаниях и отраслях. Об этом рассказал директор департамента цифровых технологий Минпромторга Владимир Дождев 7 ноября на заседании в Совете Федерации. Он добавил, что первая версия документа будет представлена в I квартале 2025 г.

До 2022 г. стандарт АСУ ТП в России задавали мировые лидеры – немецкая Siemens, французская Schneider Electric, японская Yokogawa и американские Honeywell и Emerson. Их продукты использовались организациями в сфере энергетики, промышленности, транспорта и т. п. После начала СВО эти компании ушли с российского рынка, прекратив поддержку клиентов и продажу новых лицензий. На конференции ЦИПР-2023 («Цифровая индустрия промышленной России») было объявлено о создании рабочей группы для разработки отечественной открытой АСУ ТП, в которую вошли крупнейшие заказчики, такие как «Еврохим» и «Северсталь».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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