Минпромторг разработает стандарты промышленного софта

До 2022 г. стандарт АСУ ТП в России задавали мировые лидеры – немецкая Siemens, французская Schneider Electric, японская Yokogawa и американские Honeywell и Emerson. Их продукты использовались организациями в сфере энергетики, промышленности, транспорта и т. п. После начала СВО эти компании ушли с российского рынка, прекратив поддержку клиентов и продажу новых лицензий. На конференции ЦИПР-2023 («Цифровая индустрия промышленной России») было объявлено о создании рабочей группы для разработки отечественной открытой АСУ ТП, в которую вошли крупнейшие заказчики, такие как «Еврохим» и «Северсталь».