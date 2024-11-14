ФСТЭК составит рейтинг организаций с самой плохой информзащитой

«Мы это хотим автоматизировать и полагаем, что каждый руководитель должен видеть свою текущую оценку в реальном времени», – добавил он. Пока такой рейтинг будет носить рекомендательный характер, т. е. никаких санкций за попадание в него не будет, уточнил Лютиков.