ФСТЭК составит рейтинг организаций с самой плохой информзащитой

ФСТЭК составит рейтинг организаций с самой плохой информзащитойНо пока попадание в этот черный список ничем компаниям и госорганам не грозит
Федеральная служба по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) будет вести рейтинг объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ) по уровню информационной безопасности (ИБ). В него будут попадать все компании с самым низким уровнем защиты, допустившие взломы и утечки. Об этом рассказал заместитель директора службы Виталий Лютиков на SOC-Forum 2024.
«Мы это хотим автоматизировать и полагаем, что каждый руководитель должен видеть свою текущую оценку в реальном времени», – добавил он. Пока такой рейтинг будет носить рекомендательный характер, т. е. никаких санкций за попадание в него не будет, уточнил Лютиков.
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