Для индустриальных данных готовят три эксперимента

Для индустриальных данных готовят три экспериментаОни позволят выработать правила внедрения ИИ на промышленных предприятиях
Федеральный центр прикладного развития искусственного интеллекта (ФЦПРИИ) при Минпромторге подготовил три экспериментально-правовых режима (ЭПР) для обучения алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) на промышленных данных. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель центра.
Программы ЭПР были рассмотрены экспертным сообществом на площадке АНО «Цифровая экономика» и направлены в Минпромторг, рассказал представитель ФЦПРИИ. Для вступления в силу ЭПР должен быть утвержден сначала профильным ведомством, а затем Минэкономразвития и правительством.
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