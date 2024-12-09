Для индустриальных данных готовят три эксперимента

Программы ЭПР были рассмотрены экспертным сообществом на площадке АНО «Цифровая экономика» и направлены в Минпромторг, рассказал представитель ФЦПРИИ. Для вступления в силу ЭПР должен быть утвержден сначала профильным ведомством, а затем Минэкономразвития и правительством.