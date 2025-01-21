«Большой четверке» операторов разрешили пилотные проекты по развитию связи 5G

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ, межведомственный орган при Минцифры, который занимается распределением частот) поручила совместному предприятию (СП) «большой четверки» операторов связи ООО «Новые цифровые решения» (НЦР) до конца II квартала 2025 г. определиться с планом проведения пилотных проектов 5G в полосе радиочастот 4630–4990 МГц. Пилоты должны проводиться в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также в Московской и Ленинградской областях. Об этом говорится в протоколе заседания ГКРЧ от 24 декабря 2024 г.