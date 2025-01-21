«Большой четверке» операторов разрешили пилотные проекты по развитию связи 5G

«Большой четверке» операторов разрешили пилотные проекты по развитию связи 5GНо выделенные на это частоты придется использовать вместе с силовыми ведомствами
Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ, межведомственный орган при Минцифры, который занимается распределением частот) поручила совместному предприятию (СП) «большой четверки» операторов связи ООО «Новые цифровые решения» (НЦР) до конца II квартала 2025 г. определиться с планом проведения пилотных проектов 5G в полосе радиочастот 4630–4990 МГц. Пилоты должны проводиться в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также в Московской и Ленинградской областях. Об этом говорится в протоколе заседания ГКРЧ от 24 декабря 2024 г.
Еще в ноябре 2021 г. ГКРЧ выделила НЦР полосы 4400–4990 МГц для тестирования технологии 5G сроком на два года, писал «Интерфакс». Но ГКРЧ тогда не разрешила СП тестировать полосы 4555–4630 МГц и 4990–5000 МГц, поскольку указанные диапазоны используют российские силовые ведомства.