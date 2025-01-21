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«Большой четверке» операторов разрешили пилотные проекты по развитию связи 5G

Но выделенные на это частоты придется использовать вместе с силовыми ведомствами
Анна Устинова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ, межведомственный орган при Минцифры, который занимается распределением частот) поручила совместному предприятию (СП) «большой четверки» операторов связи ООО «Новые цифровые решения» (НЦР) до конца II квартала 2025 г. определиться с планом проведения пилотных проектов 5G в полосе радиочастот 4630–4990 МГц. Пилоты должны проводиться в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Новосибирске, Нижнем Новгороде, а также в Московской и Ленинградской областях. Об этом говорится в протоколе заседания ГКРЧ от 24 декабря 2024 г.

Еще в ноябре 2021 г. ГКРЧ выделила НЦР полосы 4400–4990 МГц для тестирования технологии 5G сроком на два года, писал «Интерфакс». Но ГКРЧ тогда не разрешила СП тестировать полосы 4555–4630 МГц и 4990–5000 МГц, поскольку указанные диапазоны используют российские силовые ведомства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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