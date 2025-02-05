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Рынок умных часов растет в темпе инфляции

Эксперты считают, что сам по себе сегмент стабилен и особого роста показывать и не должен
Ника Сизова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

В 2024 г. в России приобрели 6,2 млн умных часов за 49 млрд руб. (без учета дополнительных аксессуаров), подсчитали для «Ведомостей» аналитики «М.видео-Эльдорадо» и «Марвел-дистрибуции». По оценке «М.видео-Эльдорадо», это на 9% больше в штуках и на 11% – в денежном выражении, чем в 2023 г. В целом рост рынка оказался примерно на уровне годовой потребительской инфляции: в 2024 г. она составила 9,54%, по данным Росстата. По подсчетам «Марвел-дистрибуции», продажи в штуках даже сократились: в 2023 г. было продано 6,3 млн умных часов.

По данным компании «Платформа ОФД» (оператор фискальных данных), продажи умных носимых устройств выросли всего на 5% в штуках, а их средняя цена год к году увеличилась на 11% до 7774 руб. Штучные продажи детских умных часов выросли заметнее – на 11%, подсчитали аналитики компании. При этом их цена увеличилась также на 11% до 3566 руб. Продажи фитнес-браслетов выросли на 8% в штуках, а их цена упала по сравнению с 2023 г. на 5% до 2782 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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