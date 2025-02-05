Рынок умных часов растет в темпе инфляции

В 2024 г. в России приобрели 6,2 млн умных часов за 49 млрд руб. (без учета дополнительных аксессуаров), подсчитали для «Ведомостей» аналитики «М.видео-Эльдорадо» и «Марвел-дистрибуции». По оценке «М.видео-Эльдорадо», это на 9% больше в штуках и на 11% – в денежном выражении, чем в 2023 г. В целом рост рынка оказался примерно на уровне годовой потребительской инфляции: в 2024 г. она составила 9,54%, по данным Росстата. По подсчетам «Марвел-дистрибуции», продажи в штуках даже сократились: в 2023 г. было продано 6,3 млн умных часов.