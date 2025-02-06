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Российский госсектор стал главной целью для хакеров в 2024 году

Как правило, такие атаки теперь совершаются через поставщиков услуг, работающих с госорганизациями
Мария Арялина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Госсектор стал самой атакуемой отраслью в 2024 г. – на него было направлено 15% всех атак хакерских группировок. В позапрошлом году этот показатель составлял всего 9%, говорится в итоговом отчете BI.Zone за 2024 г. Из 120 группировок, наблюдаемых специалистами компании по всему миру, 87 атакуют российские организации, а из них 73 именно госсектор, уточнил представитель BI.Zone.

Специалисты Positive Technologies в 2024 г. зафиксировали 43 успешные кибератаки на российские госучреждения, это составляет 10% от всех кибератак на российские организации, достигших своей цели, говорит старший аналитик исследовательской группы компании Яна Авезова. В 2022 г. доля таких атак достигала 22%, а в 2023 г. снизилась до 8%. Чаще всего речь идет о хактивистских атаках и атаках прогосударственных группировок из других стран, уточнила она.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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