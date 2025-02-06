Российский госсектор стал главной целью для хакеров в 2024 году

Российский госсектор стал главной целью для хакеров в 2024 годуКак правило, такие атаки теперь совершаются через поставщиков услуг, работающих с госорганизациями
Госсектор стал самой атакуемой отраслью в 2024 г. – на него было направлено 15% всех атак хакерских группировок. В позапрошлом году этот показатель составлял всего 9%, говорится в итоговом отчете BI.Zone за 2024 г. Из 120 группировок, наблюдаемых специалистами компании по всему миру, 87 атакуют российские организации, а из них 73 именно госсектор, уточнил представитель BI.Zone.
Специалисты Positive Technologies в 2024 г. зафиксировали 43 успешные кибератаки на российские госучреждения, это составляет 10% от всех кибератак на российские организации, достигших своей цели, говорит старший аналитик исследовательской группы компании Яна Авезова. В 2022 г. доля таких атак достигала 22%, а в 2023 г. снизилась до 8%. Чаще всего речь идет о хактивистских атаках и атаках прогосударственных группировок из других стран, уточнила она.