Государство и бизнес делают ставки на технологии будущего

Данилина отмечает, что наиболее значимый тренд 2025 г. – использование генеративного ИИ в бизнес-процессах. Он нужен для создания различных форм контента с целью развития маркетинга, разработки продуктов и клиентского обслуживания. С этим же согласен и эксперт Альянса в сфере искусственного интеллекта, автор Telegram-канала «Дизайн образования» Андрей Комиссаров. Он отмечает, что генеративные ИИ – ключевой вектор, на нем строятся основные бизнес-процессы, но в 2025 г. можно ожидать и внедрения более «мелких» моделей, заточенных на конкретные цели. Ожидать можно и проникновения агентского ИИ, действующего как автономные системы без человеческого контроля, а также развития платформ для управления ИИ, продолжила Данилина.