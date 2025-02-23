Государство и бизнес делают ставки на технологии будущего

Государство и бизнес делают ставки на технологии будущегоЭксперты рассказали, чего ждать от развития ИИ в 2025 году
Чтобы спрогнозировать, как будет развиваться искусственный интеллект (ИИ) в России в 2025 г., можно гадать на кофейной гуще, спросить карты таро или все-таки обратиться к экспертам. А что если узнать у самого искусственного интеллекта, что его ждет в 2025 г.?
Например, GigaChat от «Сбера» считает: в 2025 г. страна сосредоточится на развитии инфраструктуры и кадров, что обеспечит рост производительности на 10–15% и снижение затрат на 20%. YandexGPT прогнозирует, что ключевым трендом станут мультимодальные модели, которые повысят эффективность бизнеса на 25–30%.
Китайская нейросеть DeepSeek, обогнавшая по популярности главного ИИ-монополиста ChatGPT, считает, что российские нейросети могут достичь значительных успехов в развитии, но они будут зависеть от темпов развития технологий и инвестиций. Американская нейросеть от OpenAI тем временем менее позитивна в своих прогнозах: «российские нейросети достигнут значительных успехов, но по глубине контекста, широте знаний и гибкости пока вряд ли смогут меня превзойти».
ИИ в деньгах
Существуют различные оценки роста мирового рынка к 2025 г., говорит директор направления «Искусственный интеллект» АНО «Цифровая экономика» Евгений Осадчук. Согласно Statista, мировой рынок ИИ достигнет примерно $126 млрд, MarketsandMarkets говорит об отметке в $190 млрд, а Grand View Research предсказывает необыкновенный рост до $390 млрд, приводит примеры эксперт.
По данным ассоциации «Финтех», в России за последние 10 лет лидеры рынка инвестировали в ИИ не менее 650 млрд руб., а уже к середине 2023 г. 95% компаний внедрили ИИ-технологии в основные процессы. Данных об абсолютных объемах российского рынка ИИ за 2024 г. еще нет, уточняет руководитель управления стратегии, исследований и аналитики ассоциации Марианна Данилина, но приблизительная оценка стартует от 780 млрд руб. при учете роста не менее 30%. В правительстве России прогнозируют, что российский рынок ИИ в 2025 г. достигнет 1 трлн руб.
Инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов считает, что, с учетом нынешних инвестиций в ИИ от финансового сектора до АПК и строительства, объем рынка может показать двух- или трехкратный рост. Заместитель директора НОЦ ФНС России и МГТУ им. Н. Э. Баумана Алексей Ершов согласен с оценкой ассоциации «Финтех»: он утверждает, что рост рынка ИИ сохранит ежегодную динамику в 30–40%. В денежном выражении, уточняет Ершов, это может доходить до 400–700 млрд руб. инвестиций к уже привлеченным.
Директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров считает, что оптимистичные прогнозы в среднем обещают рост рынка до более чем 800 млрд руб. «Это соизмеримо с двумя бюджетами «Роскосмоса» или 10 млн штук iPhone 15 Pro Max», – отмечает эксперт. Ожидаемый вклад в ВВП России от ИИ, напоминает Бедеров, составляет около 2%, а это сравнимо с доходами от экспорта пшеницы – одной из ключевых отраслей в структуре продаж экспортного рынка в РФ. «А если верить Минцифры, к 2030 г. ИИ и вовсе станет для экономики тем же, чем нефть была в нулевых», – резюмирует Бедеров.
Кто задает тон: государство или бизнес?
Лидирующее место в рейтинге отраслей по доле организаций, которые используют решения на основе технологий искусственного интеллекта, занимает финансовый сектор – 55%, с небольшим отставанием идут медиа и СМИ – 54%, в высшем образовании использование ИИ достигло 49%, в экологии и природопользовании – 46%, уточняет Осадчук со ссылкой на исследование Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве РФ.
«Государство разыгрывает карту «цифрового суверенитета», – говорит Бедеров. Так, приоритеты использования ИИ государством распределяются среди оборонного комплекса, государственных услуг и борьбы с мошенничеством, отмечает он. Заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков говорит, что государство сосредоточится в 2025 г. на госзакупках тех решений, которые связаны с безопасностью, умными городами, системами видеонаблюдения и электронным документооборотом. Приоритетами, считают эксперты, станут сельское хозяйство, продолжение и увеличение инвестиций в медицину и кибербезопасность.
Павел Голосов, директор Института общественных наук Президентской академии, уточняет, что 2025 г. будет посвящен пересборке федерального проекта «Искусственный интеллект» – определяются новые цели, задачи и результаты. Также стартует третья волна конкурсного отбора исследовательских центров в сфере ИИ, что должно сформировать уверенный тренд на развитие сильного ИИ. «Конечно, это процесс с отдаленной перспективой, но уже сейчас можно говорить о движении вперед», – считает эксперт.
В Минцифры уточнили, что федпроект «Искусственный интеллект» подразумевает внедрение технологий ИИ в различных областях от консультирования до борьбы с киберпреступностью, создание и поддержку деятельности исследовательских центров, обмен научным опытом, подготовку специалистов в сфере ИИ. Представитель регулятора уточнил, что эти наработки помогут в мониторинге и анализе данных для принятия решений в сфере экологии, транспорта, в хозяйственной деятельности.
Бизнес, в свою очередь, использует ИИ для автоматизации процессов. Например, говорит Бедеров, ИИ в бизнесе уже способен работать личным стилистом на маркетплейсах или заменить часть штата компании. Данилина отмечает, что одним из ключевых трендов, согласно исследованию ассоциации «Финтех» «3х10 трендов 2025 года», является «ИИ-плюс». Это модель, которая становится центральной технологией в бизнесе, когда нейросети и ИИ используются не только для автоматизации систем, но и для разработки отдельных продуктов, объяснила она.
Данилина отмечает, что наиболее значимый тренд 2025 г. – использование генеративного ИИ в бизнес-процессах. Он нужен для создания различных форм контента с целью развития маркетинга, разработки продуктов и клиентского обслуживания. С этим же согласен и эксперт Альянса в сфере искусственного интеллекта, автор Telegram-канала «Дизайн образования» Андрей Комиссаров. Он отмечает, что генеративные ИИ – ключевой вектор, на нем строятся основные бизнес-процессы, но в 2025 г. можно ожидать и внедрения более «мелких» моделей, заточенных на конкретные цели. Ожидать можно и проникновения агентского ИИ, действующего как автономные системы без человеческого контроля, а также развития платформ для управления ИИ, продолжила Данилина.
Эксперты «Яндекса» разделяют точку зрения собственной нейросети: ключевым трендом, отметил представитель компании, станет мультимодальность – объединение текста, изображений, видео и аудио в единые модели для решения комплексных задач. Отдельно в «Яндексе» отметили рост востребованности ML-моделей: число пользователей YandexGPT превысило 30 000, а YandexART – 6500. Особенно активно показал себя сегмент B2B, где ИИ применяется для маркетинга, аналитики и автоматизации поддержки клиентов. Среди прогнозов на 2025 г., выделенных компанией, – высокая конкурентность на рынке ИИ.
В погоне за лидерством
Самая частая тема дискурса любого технологического форума – догонит ли российский ИИ мировых конкурентов. Комиссаров считает, что на фоне конкурентов Россия выглядит неплохо – много крупных и мелких разработчиков и серьезный вектор поддержки ИИ от государства способны обеспечить в долгосрочной перспективе хорошие позиции в мировой технологической гонке.
В сравнении с мировым сообществом Россия не является лидером в ИИ, признает Голосов. Хотя формально она входит в первую десятку по патентам и публикациям, фактическое отставание по инвестициям и финансированию огромно. Соревноваться с глобальными технологическими гигантами сложно, поэтому более реальной целью является достижение точечного лидерства в определенных сегментах, добавил эксперт.
Осадчук отмечает, что если раньше на воспроизведение последних результатов западных компаний в ИИ-технологиях отечественным лидерам требовалось не более двух месяцев, то сейчас – уже не менее полугода. Причиной, говорит эксперт, стали накладываемые на Россию ограничения – они не дают в полной мере обзавестись необходимой вычислительной мощью.
2025 г. начался очень бодро для сферы ИИ, конкуренция нарастает, рассуждает доцент СПбГУ, генеральный директор АНО «Колаборатория» Анна Сытник. Эксперт считает, что догнать США и Китай только за 2025 г. российский ИИ не сможет. По оценкам экспертов, Китай отстает от США примерно на год, а Россия – еще на большей дистанции. В то же время у России, говорит Сытник, есть стратегические преимущества, например оптимизация алгоритмов, компенсирующая недостаток вычислительных мощностей. Поскольку доступ к западным чипам ограничен, российские разработчики вынуждены искать более эффективные методы обучения моделей, что может стать конкурентным преимуществом и даже востребованным продуктом на международном рынке, считает она. Еще одна сильная сторона отечественного ИИ – обучение моделей с нуля, это обеспечивает цифровой суверенитет, объясняет эксперт.
Особенно показательны успехи российских команд, таких как проект Vikhr, команда Т-банка и инициатива ruadapt в МГУ, которые работают с открытыми китайскими моделями, добавляет заместитель декана философско-социологического факультета ИОН РАНХиГС Сергей Дубровский. В ряде сценариев их адаптированные решения демонстрируют результаты, сопоставимые с крупными отечественными разработками. Это подчеркивает, говорит Дубровский, что фокус на качественную локализацию и использование открытых технологий может быть не менее эффективным, чем создание собственных моделей с нуля.
На мировом уровне Россия активно включилась в гонку ИИ, продвигая регулирование этой сферы. В 2025 г. у России есть возможность занять свою нишу в этой сфере, но для этого потребуется не только внутреннее развитие, но и активное международное сотрудничество, считает Сытник.
В прогнозах на 2025 г. Осадчук отметил, что есть вероятность сосредоточиться только лишь на прикладном применении ИИ-технологий с постановкой задачи стать лучшими в этом направлении. Однако такое решение требует глубокой проработки со стороны экспертного сообщества, главное – не повторить ошибок развития отечественной компьютерной техники, резюмировал он.