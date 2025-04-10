Фонд Потанина вложил 1 млрд рублей в производителя алмазных пластин для чипов

Венчурный фонд «Восход», якорным инвестором которого выступает холдинг «Интеррос» Владимира Потанина, инвестировал 1 млрд руб. в компанию – производителя алмазных пластин New Diamond Technology (НДТ). Такие пластины могут использоваться в производстве электроники и стать альтернативой кремнию. В результате сделки «Восход» получил 40,7% в капитале НДТ. Саму компанию в ходе сделки оценили не менее чем в 2,5 млрд руб. Об этом «Ведомостям» рассказал управляющий партнер «Восхода» Руслан Саркисов. Факт сделки подтвердил и технический директор НДТ Александр Колядин.