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Фонд Потанина вложил 1 млрд рублей в производителя алмазных пластин для чипов

Эксперты считают, что это наиболее перспективное направление для развития отечественной электроники
Ника Сизова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Венчурный фонд «Восход», якорным инвестором которого выступает холдинг «Интеррос» Владимира Потанина, инвестировал 1 млрд руб. в компанию – производителя алмазных пластин New Diamond Technology (НДТ). Такие пластины могут использоваться в производстве электроники и стать альтернативой кремнию. В результате сделки «Восход» получил 40,7% в капитале НДТ. Саму компанию в ходе сделки оценили не менее чем в 2,5 млрд руб. Об этом «Ведомостям» рассказал управляющий партнер «Восхода» Руслан Саркисов. Факт сделки подтвердил и технический директор НДТ Александр Колядин.

До сделки все 100% компании принадлежали Теймуразу Хихинашвили, рассказал представитель НДТ. В результате сделки у него осталось 59,3% компании. Выручка ООО «НДТ» за 2024 г. составила 183,3 млн руб., а убыток – 500,3 млн руб., следует из СПАРК. Генеральным директором ООО является Роман Колядин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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