Группа «Элемент» запустит производство блоков питания для телекома и серверов

Группа «Элемент» запустит производство блоков питания для телекома и серверовПредприятие планирует выпускать по 100 000 единиц ежегодно
Разработчик и производитель микроэлектроники группа компаний «Элемент» планирует до конца года запустить серийное производство блоков электропитания для серверного и телекоммуникационного оборудования. Об этом «Ведомостям» рассказал представитель «Элемента».
Предприятие станет первым серийным производством отечественных блоков питания на базе российской электронной компонентной базы (ЭКБ), уверяет собеседник. Разработкой блоков занимается входящая в группу компания «Элемент-технологии», которая будет использовать отечественную ЭКБ – от других предприятий группы. Выпускать блоки будут в Подмосковье.
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