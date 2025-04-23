Группа «Элемент» запустит производство блоков питания для телекома и серверов

Предприятие станет первым серийным производством отечественных блоков питания на базе российской электронной компонентной базы (ЭКБ), уверяет собеседник. Разработкой блоков занимается входящая в группу компания «Элемент-технологии», которая будет использовать отечественную ЭКБ – от других предприятий группы. Выпускать блоки будут в Подмосковье.