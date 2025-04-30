«Билайн» приобрел платформу для отправки sms из приложений

«Билайн» приобрел платформу для отправки sms из приложенийПо оценке аналитиков, телекомоператор мог купить актив за 5–7 млрд рублей
Российский оператор связи ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») приобрел ООО «Спектрум» – разработчика телекомплатформы для отправки коммерческих sms из приложений. Это следует из выписки «СПАРК-Интерфакса» от 24 апреля.
Отправка sms пользователям из приложений называется A2P (Application-to-Person). Такие платформы нужны для отправки sms, например, если нужно пройти аутентификацию на сервисах или получить проверочные коды для подтверждения операций. Так, банки отправляют на смартфон оповещения об операциях по карте, онлайн-платформы – одноразовые пароли, а интернет-магазины – статусы заказов и информацию о скидках и акциях.
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