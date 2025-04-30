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«Билайн» приобрел платформу для отправки sms из приложений

По оценке аналитиков, телекомоператор мог купить актив за 5–7 млрд рублей
Анна Устинова
Ника Сизова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Российский оператор связи ПАО «Вымпелком» (бренд «Билайн») приобрел ООО «Спектрум» – разработчика телекомплатформы для отправки коммерческих sms из приложений. Это следует из выписки «СПАРК-Интерфакса» от 24 апреля.

Отправка sms пользователям из приложений называется A2P (Application-to-Person). Такие платформы нужны для отправки sms, например, если нужно пройти аутентификацию на сервисах или получить проверочные коды для подтверждения операций. Так, банки отправляют на смартфон оповещения об операциях по карте, онлайн-платформы – одноразовые пароли, а интернет-магазины – статусы заказов и информацию о скидках и акциях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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