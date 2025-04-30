«Билайн» приобрел платформу для отправки sms из приложений

Отправка sms пользователям из приложений называется A2P (Application-to-Person). Такие платформы нужны для отправки sms, например, если нужно пройти аутентификацию на сервисах или получить проверочные коды для подтверждения операций. Так, банки отправляют на смартфон оповещения об операциях по карте, онлайн-платформы – одноразовые пароли, а интернет-магазины – статусы заказов и информацию о скидках и акциях.