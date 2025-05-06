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Каждая десятая заявка на иностранный товарный знак пришлась на электронику

Чаще всего такие бренды регистрируют китайские компании
Анна Устинова
Freepik
Freepik

В 2024 г. количество заявок на регистрацию иностранных товарных знаков превысило уровень 2020 г. на 18%. Всего за прошлый год было зарегистрировано 11 800 знаков. На российском рынке особенно активны компании из Китая и Белоруссии, а также новые игроки, не регистрировавшие свои марки до 2022 г., например из ОАЭ, говорится в совместном исследовании банка ВТБ и компании «Онлайн патент».

Около 5000 заявок на регистрацию иностранных товарных знаков за последние пять лет пришлось на электронику, говорится в исследовании. Это каждая десятая поданная нерезидентами заявка на товарный знак и самый высокий показатель по сравнению с остальными категориями товаров, замечает генеральный директор «Онлайн патента» Алина Акиншина. Сколько знаков на электронику было зарегистрировано за 2024 г., представитель «Онлайн патента» не уточнила.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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