Каждая десятая заявка на иностранный товарный знак пришлась на электронику

В 2024 г. количество заявок на регистрацию иностранных товарных знаков превысило уровень 2020 г. на 18%. Всего за прошлый год было зарегистрировано 11 800 знаков. На российском рынке особенно активны компании из Китая и Белоруссии, а также новые игроки, не регистрировавшие свои марки до 2022 г., например из ОАЭ, говорится в совместном исследовании банка ВТБ и компании «Онлайн патент».