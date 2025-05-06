Каждая десятая заявка на иностранный товарный знак пришлась на электронику

Каждая десятая заявка на иностранный товарный знак пришлась на электроникуЧаще всего такие бренды регистрируют китайские компании
В 2024 г. количество заявок на регистрацию иностранных товарных знаков превысило уровень 2020 г. на 18%. Всего за прошлый год было зарегистрировано 11 800 знаков. На российском рынке особенно активны компании из Китая и Белоруссии, а также новые игроки, не регистрировавшие свои марки до 2022 г., например из ОАЭ, говорится в совместном исследовании банка ВТБ и компании «Онлайн патент».
Около 5000 заявок на регистрацию иностранных товарных знаков за последние пять лет пришлось на электронику, говорится в исследовании. Это каждая десятая поданная нерезидентами заявка на товарный знак и самый высокий показатель по сравнению с остальными категориями товаров, замечает генеральный директор «Онлайн патента» Алина Акиншина. Сколько знаков на электронику было зарегистрировано за 2024 г., представитель «Онлайн патента» не уточнила.