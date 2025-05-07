HeadHunter выкупила 100% HR-tech компании Edstein и интегрировала ее в Skillaz

Рекрутинговый холдинг HeadHunter консолидировал 100% HR-tech компании Edstein, которая разрабатывает систему для обучения и оценки персонала (LMS-система). В декабре 2024 г. рекрутинговый сервис увеличил свою долю в ООО «Эдштейн» (юрлицо бренда Edstein) с 25 до 100%, следует из данных СПАРК. Помимо того, в январе 2025 г. структуры HeadHunter (ООО «Хэдхантер» и ООО «ИК «Хэдхантер») увеличили долю владения в еще одном HR-стартапе Skillaz (ООО «Скилаз») с 25 до 90,72%. В марте ООО «Эдштейн» было переименовано в ООО «Скилаз-ЛМС».