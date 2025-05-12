Российские суды приобретут печатную технику более чем на 1 млрд рублей

Судебный департамент Верховного суда РФ планирует закупить принтеры и многофункциональные устройства (МФУ) на 1,156 млрд руб. На эту сумму для судебных управлений по всей стране планируется закупить 25 370 устройств. Соответствующая закупка в формате электронного аукциона была размещена на сайте госзакупок 28 марта. Подача заявок должна была завершиться 7 мая.