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Российские суды приобретут печатную технику более чем на 1 млрд рублей

Это беспрецедентно крупная закупка на рынке, отмечают эксперты
Мария Арялина
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Судебный департамент Верховного суда РФ планирует закупить принтеры и многофункциональные устройства (МФУ) на 1,156 млрд руб. На эту сумму для судебных управлений по всей стране планируется закупить 25 370 устройств. Соответствующая закупка в формате электронного аукциона была размещена на сайте госзакупок 28 марта. Подача заявок должна была завершиться 7 мая.

Согласно закупочной документации, департаменту требуется 20 361 лазерный монохромный принтер двух типов и 5009 МФУ трех типов. При этом закупка размещается по 44-ФЗ (регулирует конкурсы госструктур), а это дает автоматическое преимущество товарам отечественного производства, отмечает руководитель отраслевых проектов компании «Уралэнерготел» Тимофей Носов. Под технические требования закупки из отечественных решений подходит, например, модель принтера «Катюша P247», уточняет он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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