Производители электроники попросили отсрочить маркировку смартфонов и ноутбуков

В связи с тем, что IV квартал в нашей отрасли обеспечивает ¾ производства и продаж, а маркировка в массовом применении в отрасли пока не отработана, целесообразно перенести ее введение на конец I квартала 2026 г., на менее загруженный сезон, согласен первый вице-президент группы компаний Aquarius Дмитрий Титов. С 1 декабря действительно начинается пиковый сезон продаж в преддверии новогодних праздников, что создает дополнительное давление на цепочки поставок и может привести к сбоям, поэтому в маржинальный период лучше избежать рисков, рассуждает руководитель холдинга SND Global (занимается контрактной разработкой электроники) Ольга Квашенкина. Ничего плохого в переносе маркировки гаджетов не видит и генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Ведь пока не совсем ясно, как маркировку будут наносить поставщики иностранной продукции.