Производители электроники попросили отсрочить маркировку смартфонов и ноутбуков

Производители электроники попросили отсрочить маркировку смартфонов и ноутбуковПо существующему требованию она должна начаться перед новогодними продажами
Производители электроники попросили отсрочить обязательную маркировку смартфонов, планшетов и ноутбуков. Соответствующее предложение содержится в письме АНО «Консорциум «Вычислительная техника» (АНО «ВТ»), с которым генеральный директор объединения Светлана Легостаева обратилась к замминистра Минпромторга Василию Шпаку 15 мая. Об этом «Ведомостям» рассказал источник в одном из производителей техники, знакомый с содержанием письма, и подтвердил второй. Список предложений поступил после проведенного 23 апреля совещания на площадке Минпромторга.
АНО «ВТ», в которую входят крупные российские производители электроники, предлагает перенести обязательную маркировку смартфонов, планшетов и ноутбуков на 1 марта 2026 г. «Указанный срок обусловлен желанием избежать возможных процедурных рисков и дополнительной нагрузки на компании в периоды, на которые приходится ключевой объем закупочных процедур и поставок», – пояснила «Ведомостям» Легостаева.
Минпромторг предлагал обязать производителей и дистрибуторов с 1 декабря 2025 г. маркировать «Честным знаком» всю продаваемую в России радиоэлектронную продукцию, в том числе ввезенную по параллельному импорту. Это следовало из проекта постановления Минпромторга, о котором «Ведомости» писали 13 марта.
Чтобы выполнить требования регулятора, производители и дистрибуторы электроники обязаны были с 1 сентября 2025 г. регистрировать все продаваемые в РФ товары в госинформсистеме, говорилось в документе. Стоимость маркировки каждой единицы товара обойдется компаниям в 50 коп., следует из информации на сайте системы «Честный знак».
Сейчас производители и дистрибуторы маркируют только отдельные категории продукции в рамках эксперимента. С 1 декабря 2023 г. компании могли маркировать осветительные приборы, гирлянды, светодиоды и другую светотехнику на добровольной основе. С 10 июня 2024 г. по 30 апреля 2025 г. – ноутбуки и телефоны. С окончанием эксперимента требование по маркировке станет обязательным для перечисленной электроники. Маркировка затронет около 169 000 продавцов, производителей и импортеров, а общие затраты на маркировку в течение шести лет с 1 декабря 2025 г. составят не меньше 42,779 млрд руб., говорится в проекте постановления. Из них 18,377 млрд руб. пойдет на налоговые отчисления.
Также АНО «ВТ» предлагает расширить эксперимент по маркировке на несколько категорий товаров, таких как моноблоки, системные блоки, графические станции, серверы, принтеры, мониторы и проекторы. Ввести его объединение предлагает с 1 июня 2026 г.
Предложение перенести сроки внедрения обязательной маркировки на 1 марта 2026 г. выглядит обоснованным, полагает директор по проектной деятельности Yadro Александр Понькин. Сегодня у участников рынка нет полной ясности по ряду ключевых аспектов реализации этого процесса, в частности, отсутствует устоявшийся рабочий механизм, который бы позволил заранее адаптировать производство устройств и логистику, указывает он.
В связи с тем, что IV квартал в нашей отрасли обеспечивает ¾ производства и продаж, а маркировка в массовом применении в отрасли пока не отработана, целесообразно перенести ее введение на конец I квартала 2026 г., на менее загруженный сезон, согласен первый вице-президент группы компаний Aquarius Дмитрий Титов. С 1 декабря действительно начинается пиковый сезон продаж в преддверии новогодних праздников, что создает дополнительное давление на цепочки поставок и может привести к сбоям, поэтому в маржинальный период лучше избежать рисков, рассуждает руководитель холдинга SND Global (занимается контрактной разработкой электроники) Ольга Квашенкина. Ничего плохого в переносе маркировки гаджетов не видит и генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков. Ведь пока не совсем ясно, как маркировку будут наносить поставщики иностранной продукции.
Затраты на введение маркировки невелики, и на конечную цену этот механизм фактически не влияет, поэтому заказчики издержки не почувствуют, пообещал представитель производителя электроники Fplus. По его словам, маркировка позволяет гарантировать оригинальность и безопасность продукта и усложнит работу для серых и нелегальных поставщиков, а также позволит выровнять конкурентные условия на рынке. Минусы сводятся к необходимости выстраивания производителями и импортерами технологического процесса по нанесению меток. Это связано с тем, что такие метки должны наноситься в процессе производства, либо если это импорт – до выпуска товара.
Перенос срока маркировки дает производителям и дистрибуторам дополнительное время для адаптации инфраструктуры, тестирования процессов и настройки логистических цепочек, перечисляет Квашенкина. Процедура маркировки предполагает интеграцию информационных систем с государственными платформами, что требует времени на внедрение и обучение персонала. Ключевая сложность для производителей связана еще и с необходимостью изменения производственных процессов и логистических схем для компаний с разветвленной сетью поставок и контрактного производства/закупок за рубежом. Кроме того, сроки выполнения маркировки ограничены доступностью сертифицированного оборудования и программного обеспечения для нанесения кодов.
В части расширения номенклатуры маркировки инициатива АНО «ВТ» также выглядит логичной с точки зрения расширения прозрачности рынка и повышения борьбы с серым импортом, продолжает Квашенкина. В то же время не все так просто может быть с маркировкой серверов, для которых характерны большое количество конфигураций и низкая серийность производства. Поэтому потребуется точное регулирование, чтобы минимизировать угрозы бизнесу на «переходный период». Напротив, по словам Понькина, в ситуации, когда на одном производстве выпускается широкий спектр устройств, маркировка только одной категории затрудняет оптимизацию производственного цикла. Единый перечень позволит реализовать маркировку более системно и избежать дополнительных расходов и дублирующих процедур.
«Аквариус» поддерживает идею прослеживаемости выпускаемой в России и ввозимой по импорту продукции и предлагает одновременно введение отраслевого сбора, который позволит обеспечить бюджет средствами для поддержки российской радиоэлектронной промышленности и обеспечить для нее справедливые конкурентные условия по отношению к импортной электронике, добавляет Титов.
«Ведомости» направили запросы в Минпромторг, iRU, ICL, RDW Computers, «Гравитон». Представители OpenYard и «Рикора» отказались от комментариев.