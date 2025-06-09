«Иртея» получит микросхемы от «Микрона» на 400 млн рублей

Российский производитель базовых станций (БС) «Иртея» подписал первый форвардный контракт на три года с отечественным разработчиком и производителем микросхем «Микрон» (входит в ГК «Элемент») на поставку 10 типов микросхем для БС на сумму 400 млн руб. Соглашение стороны подписали на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР-2025). Производитель в ближайшем будущем рассчитывает заключить еще 3–5 форвардных контрактов на поставки электронно-компонентной базы (ЭКБ) на общую сумму 1–2 млрд руб., уточнили представители обеих сторон сделки.