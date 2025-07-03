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Российскому IT-бизнесу необходима помощь в выходе на зарубежные рынки

Поддержка через цифровых атташе оказалась неэффективной
Ника Сизова
Президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская
Президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская / Евгений Разумный / Ведомости

У российского IT-бизнеса нет стратегии выхода на экспорт. «Цифровые атташе не понимают, как они могут помочь отечественным IT-компаниям, и сами отечественные компании зачастую не готовы выходить на зарубежные рынки», – заявила 2 июля на общественном совете при Минцифры президент ГК InfoWatch, председатель правления АРПП «Отечественный софт» Наталья Касперская. По ее словам, для единой стратегии выхода на зарубежные рынки необходимо наладить коммуникацию между цифровыми атташе и бизнесом, разработать методические рекомендации по цифровизации для стран, в которых отечественные продукты могут быть полезны, а также расширять практику проведения международных форумов и конгрессов.

Для решения этих задач АРПП «Отечественный софт» создала рабочую группу, в которую вошли цифровые атташе, представители Минпромторга и АНО «Цифровая экономика», добавила Касперская. По ее мнению, для цифровых атташе сейчас нужно составить опросники, которые помогли бы сформулировать потребности потенциальных заказчиков.

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