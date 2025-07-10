Минпромторг вводит начисление баллов для российских телевизоров

Минпромторг уже с 1 января 2026 г. планирует установить требования для производства и локализации телевизоров в России, это следует из проекта поправок к 719-му постановлению правительства «О подтверждении производства российской промышленной продукции». «Ведомости» ознакомились с документом, а также со сводным отчетом и пояснительной запиской к нему. Поправки опубликованы 8 июля 2025 г. на портале нормативно-правовых актов. Речь идет в первую очередь о компонентах, необходимых для производства телевизора, включая электронную компонентную базу (ЭКБ), комплектующие и программное обеспечение (ПО).