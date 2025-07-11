Длительность DDos-атак на российские компании сократилась более чем в 4 раза

Длительность DDos-атак на российские компании сократилась более чем в 4 разаСтолкнувшись с защитой, злоумышленники бросают атаку и ищут новую цель, поясняют эксперты
Длительность DDos-атак на российские компании и предприятия сокращается, признают эксперты по информбезопасности (ИБ). За первое полугодие 2025 г. наибольшая по длительности атака была совершена на букмекерскую компанию и длилась более четырех суток – 96,5 часа, тогда как за аналогичный период прошлого года одна атака на ритейл-компанию затянулась на 19,5 дня, следует из отчета Curator (ранее – Qrator Labs). Тренд на снижение продолжительности времени атак подтверждают и специалисты ГК «Солар»: по их расчетам, в 2024 г. максимальная продолжительность атаки снизилась почти в 8 раз в сравнении с 2023 г. – до 36 дней.
Такая тенденция может быть связана с «более бережным» использованием бот-сетей хакерами, предполагает генеральный директор Curator Дмитрий Ткачев: «Они сразу перестают атаковать, когда цель не достигнута». По словам руководителя направления Anti-DDoS ГК «Солар» Сергея Левина, это может быть связано со сменой тактик хакеров: «Они начинают атаковать компанию, натыкаются на защиту от DDoS-атак и после этого переходят к более сложным APT-ударам, которые способны полностью разрушить инфраструктуру и привести к приостановке бизнес-процессов». Как правило, отмечает эксперт, более продолжительные DDoS-атаки «достаются» компаниям без качественной защиты.