Длительность DDos-атак на российские компании сократилась более чем в 4 раза

Длительность DDos-атак на российские компании и предприятия сокращается, признают эксперты по информбезопасности (ИБ). За первое полугодие 2025 г. наибольшая по длительности атака была совершена на букмекерскую компанию и длилась более четырех суток – 96,5 часа, тогда как за аналогичный период прошлого года одна атака на ритейл-компанию затянулась на 19,5 дня, следует из отчета Curator (ранее – Qrator Labs). Тренд на снижение продолжительности времени атак подтверждают и специалисты ГК «Солар»: по их расчетам, в 2024 г. максимальная продолжительность атаки снизилась почти в 8 раз в сравнении с 2023 г. – до 36 дней.