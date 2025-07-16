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Российские госсервисы будут обязаны уведомлять ФСБ об киберинцидентах

Но ведомствам будет непросто научиться вести такой мониторинг и оперативно передавать информацию
Мария Арялина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Все действующие и создаваемые в будущем государственные информационные системы (ГИС) должны будут в обязательном порядке подключиться к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и уведомлять ФСБ обо всех компьютерных инцидентах и результатах внутреннего расследования. Требование коснется федеральных, ведомственных, муниципальных и региональных IT-систем. Это следует из внесенного 7 июля правительством в Госдуму проекта поправок к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», с которым ознакомились «Ведомости».

К 16 июля комитет Госдумы по информационной политике (IT-комитет) должен подготовить свой отзыв на законопроект. Представитель IT-комитета переадресовал вопрос в Минцифры. Представитель министерства пояснил «Ведомостям», что форматы и способы представления операторами информационных систем вышеперечисленной информации будут определены ответственным за систему [ГосСОПКА] ведомством, т. е. ФСБ. «Ведомости» также направили запрос в ФСБ.

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