Российские госсервисы будут обязаны уведомлять ФСБ об киберинцидентах

Все действующие и создаваемые в будущем государственные информационные системы (ГИС) должны будут в обязательном порядке подключиться к государственной системе обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак (ГосСОПКА) и уведомлять ФСБ обо всех компьютерных инцидентах и результатах внутреннего расследования. Требование коснется федеральных, ведомственных, муниципальных и региональных IT-систем. Это следует из внесенного 7 июля правительством в Госдуму проекта поправок к закону «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», с которым ознакомились «Ведомости».