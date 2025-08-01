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Главная / Технологии /

10–15% компаний управляют проектами и на российском, и на зарубежном софте

Эксперты полагают, что для полного импортозамещения потребуется улучшение интеграции между российскими продуктами
Ника Сизова
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Примерно треть российских компаний продолжают применять иностранные решения для управления проектами, такие как продукты американских Microsoft, Oracle и Jira от австралийской Atlassian. Параллельно с этим растет выручка российских производителей таких решений: их доля на рынке в 2024 г. поднялась до 4,4 млрд руб. при совокупном объеме сегмента в 6 млрд руб. В 2023 г. рынок российских решений составил 3,3 млрд руб. при совокупном объеме рынка в 5,4 млрд руб. Об этом сказано в исследовании компании – разработчике программного обеспечения (ПО) Naumen, с которым ознакомились «Ведомости».

Эксперты говорят о том, что, несмотря на рост рынка отечественного ПО, заказчики пока не отказываются от иностранных решений и предпочитают использовать сразу оба: и работающий зарубежный продукт, и новый отечественный. 10–15% крупных компаний, которые импортозаместились, продолжают использовать иностранное ПО, так как оно в этом классе систем остается признанным стандартом, а кредит доверия к отечественным решениям еще находится на стадии формирования, уточнил руководитель развития Naumen Project Ruler Игорь Путин.

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