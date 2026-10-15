Сколько будет стоить отечественный чип для ИИ

Поддержку могут направить российским разработчикам ИИ-чипов, ускорителей и серверов на их основе, говорится в протоколе. С какого момента она будет предоставлена – не уточняется. Ее объем оценили в 15 млрд руб. Поддержка может охватить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Ее собираются направить на создание образцов, испытания и адаптацию программного обеспечения. В качестве ожидаемого результата будет создание опытного образца российского ИИ-чипа к 2030 г.