Вячеслав Закоржевский: «Главное, чтобы силы уходили на «здесь и сейчас», а не «в стол»

«Главное, чтобы силы уходили на «здесь и сейчас», а не «в стол»Гендиректор «Мойофис» – о преодолении кризиса в одном из крупнейших разработчиков отечественного софта
Есть старый анекдот про три конверта. С завода уходит старый начальник. Дарит преемнику три конверта и завещает: «Если будет плохо, открой первый конверт. Если будет очень плохо, открой второй конверт. А если будет совсем плохо, открой третий». Кладет конверты в сейф.
Проходит два года. У новичка ничего не получается, боится: как бы не уволили. Вспоминает про конверты в сейфе. Вскрывает первый, там написано: «Вали на меня». Директор завода слушает совет. Прошло еще два года, дела снова стали не ладиться. Он открывает второй конверт, в котором послание: «Делай модернизацию». Директор объявил модернизацию, и дела вновь пошли хорошо. Через два года вместе с очередным кризисом пришел черед третьего конверта. Вскрывает, внутри написано: «Готовь три конверта».
Слишком быстрый рост числа заказчиков в 2022 г. оказался вызовом для разработчика офисного ПО «Мойофис» («Новые облачные технологии»; НОТ). Новый генеральный директор компании Вячеслав Закоржевский рассказал в интервью «Ведомостям» о причинах кризиса, ни разу не кивнув на предшественника. Зато поделился, как компания планирует проблемы преодолеть и почему они, по его мнению, могут привести к позитивным изменениям.