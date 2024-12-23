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Вячеслав Закоржевский: «Главное, чтобы силы уходили на «здесь и сейчас», а не «в стол»

Гендиректор «Мойофис» – о преодолении кризиса в одном из крупнейших разработчиков отечественного софта
Екатерина Кинякина
Ника Сизова
Генеральный директор НОТ, производителя «Мойофис» Вячеслав Закоржевский
Генеральный директор НОТ, производителя «Мойофис» Вячеслав Закоржевский / Пресс-служба производителя «Мойофис»

Есть старый анекдот про три конверта. С завода уходит старый начальник. Дарит преемнику три конверта и завещает: «Если будет плохо, открой первый конверт. Если будет очень плохо, открой второй конверт. А если будет совсем плохо, открой третий». Кладет конверты в сейф.

Проходит два года. У новичка ничего не получается, боится: как бы не уволили. Вспоминает про конверты в сейфе. Вскрывает первый, там написано: «Вали на меня». Директор завода слушает совет. Прошло еще два года, дела снова стали не ладиться. Он открывает второй конверт, в котором послание: «Делай модернизацию». Директор объявил модернизацию, и дела вновь пошли хорошо. Через два года вместе с очередным кризисом пришел черед третьего конверта. Вскрывает, внутри написано: «Готовь три конверта».

Слишком быстрый рост числа заказчиков в 2022 г. оказался вызовом для разработчика офисного ПО «Мойофис» («Новые облачные технологии»; НОТ). Новый генеральный директор компании Вячеслав Закоржевский рассказал в интервью «Ведомостям» о причинах кризиса, ни разу не кивнув на предшественника. Зато поделился, как компания планирует проблемы преодолеть и почему они, по его мнению, могут привести к позитивным изменениям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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