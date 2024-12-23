Вячеслав Закоржевский: «Главное, чтобы силы уходили на «здесь и сейчас», а не «в стол»

Проходит два года. У новичка ничего не получается, боится: как бы не уволили. Вспоминает про конверты в сейфе. Вскрывает первый, там написано: «Вали на меня». Директор завода слушает совет. Прошло еще два года, дела снова стали не ладиться. Он открывает второй конверт, в котором послание: «Делай модернизацию». Директор объявил модернизацию, и дела вновь пошли хорошо. Через два года вместе с очередным кризисом пришел черед третьего конверта. Вскрывает, внутри написано: «Готовь три конверта».