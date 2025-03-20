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Алексей Шелобков: «Именно инженеры – супергерои нашего времени»

Гендиректор «ИКС холдинга» о вызовах импортозамещения и планах стать «русским Huawei»
Екатерина Кинякина
Мария Арялина
Генеральный директор «ИКС холдинга» Алексей Шелобков
Генеральный директор «ИКС холдинга» Алексей Шелобков / Алексей Орлов / Ведомости

Чтобы наши космические корабли могли бороздить просторы Вселенной, нужны технологии, инженеры, инфраструктура и спутниковый интернет. Новый технологический рубеж, описанный в дорожных картах различных нацпроектов, обещает нам, что дешевый спутниковый интернет до 2030 г. появится даже в самых отдаленных регионах. Над реализацией этих планов в России работает много компаний, но самая яркая из них – «ИКС холдинг», объединяющий компании в сфере IT, космоса и информационной безопасности (ИБ). Последнее знаковое интервью предыдущий гендиректор и владелец холдинга Антон Черепенников дал «Ведомостям» в 2019 г. С тех пор многое изменилось не только в жизни компании, но и в мире технологий. В первом программном интервью «Ведомостям» новый гендиректор и совладелец компании Алексей Шелобков рассказал о том, как холдинг справляется с вызовами импортозамещения, развивает инженерные кадры и планирует стать «русским Huawei».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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