Алексей Шелобков: «Именно инженеры – супергерои нашего времени»

Чтобы наши космические корабли могли бороздить просторы Вселенной, нужны технологии, инженеры, инфраструктура и спутниковый интернет. Новый технологический рубеж, описанный в дорожных картах различных нацпроектов, обещает нам, что дешевый спутниковый интернет до 2030 г. появится даже в самых отдаленных регионах. Над реализацией этих планов в России работает много компаний, но самая яркая из них – «ИКС холдинг», объединяющий компании в сфере IT, космоса и информационной безопасности (ИБ). Последнее знаковое интервью предыдущий гендиректор и владелец холдинга Антон Черепенников дал «Ведомостям» в 2019 г. С тех пор многое изменилось не только в жизни компании, но и в мире технологий. В первом программном интервью «Ведомостям» новый гендиректор и совладелец компании Алексей Шелобков рассказал о том, как холдинг справляется с вызовами импортозамещения, развивает инженерные кадры и планирует стать «русским Huawei».