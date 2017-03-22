LG Electronics запустит собственную мобильную платежную систему

Южнокорейская LG Electronics создает собственную мобильную платежную систему LG Pay, передает ТАСС со ссылкой на «Ренхап». Компания договорилась об использовании беспроводной магнитной технологии, разработанной американской Dynamics. Система должна быть запущена в июне 2017 г.

LG Pay позволит оплачивать покупки путем соприкосновения смартфона с обычным устройством для считывания банковских карт. В стране уже действует аналогичная платежная система Samsung Pay.