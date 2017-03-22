«Мегафон» прокомментировал сообщения о судьбе «Евросети»

Параметры сделки по разделению ритейлера «Евросеть» еще не определены, сообщает «Мегафон». Его цитирует «Прайм». Оператор связи подтверждает, что «рассматривает возможность проведения сделки в отношении своей доли в компании «Евросеть», но пока «определенное решение о том, состоится ли такая сделка, в какое время и на каких условиях, не принято». Дальнейшую информацию «Мегафон» обещает публиковать «в случае и по мере необходимости».

21 марта «Ведомости» узнали, что «Вымпелком» и «Мегафон» договорились о разделе «Евросети». По словам источников, «Мегафон» выкупит у «Вымпелкома» 50% ритейлера и доведет свою долю до 100%, «Вымпелком» получит 2000 салонов «Евросети» из имеющихся 4200 и выплатит «Мегафону» около 1 млрд руб. в счет долга «Евросети». 22 марта «Коммерсантъ» узнал, что акционеры «Связного» обсуждают с собственниками «Мегафона» создание компании, которая будет управлять салонами связи и «Связного», и «Евросети».