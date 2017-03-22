Xiaomi откроет второй завод по производству смартфонов в Индии

Китайский производитель смартфонов Xiaomi совместно с тайваньской Foxconn собирается построить в Индии второе предприятие по производству электронных устройств, сообщает Indian Express. Гендиректор индийского представительства Xiaomi Ману Джайн пояснил, что новое предприятие будет построено в индийском городе Шри в штате Андхра-Прадеш (на востоке Индии).

Он также сообщил, что после завершения строительства производственные мощности Xiaomi в Индии позволят выпускать один смартфон в секунду, передает «Синьхуа». Xiaomi вышла на индийский рынок приблизительно три года назад.

По мнению экспертов, в конце 2016 г. Xiaomi занимала второе место на индийском рынке смартфонов. В начале января Xiaomi заявляла, что ее годовая выручка в Индии превысила $1 млрд с момента продажи первого смартфона на индийском рынке два года назад.