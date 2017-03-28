Россиянин, выданный из Финляндии в США, признал вину в киберпреступлениях

Гражданин России Максим Сенах, выданный в 2016 г. из Финляндии в США, признал в американском суде вину в киберпреступлениях, передает ТАСС со ссылкой на Минюст США.

«Максим Сенах, 41 года, из Великого Новгорода, Россия, сегодня признал себя виновным в заговоре с целью нарушения закона о компьютерном мошенничестве и в совершении мошеннических действий с использованием линий связи перед окружным судьей США Патриком Шилитцем в округе Миннесота», - говорится в заявлении американского ведомства.

Приговор будет вынесен 3 августа. Сенаху предъявили обвинения 13 января 2015 г. Следствие по делу ведет отделение ФБР в штате Миннесота.

Следствие считает, что обвиняемый вместе с другими хакерами распространял вредоносную программу Ebury. Она была установлена на десятки тысяч компьютерных серверов по всему миру, формировала сеть зараженных компьютеров (ботнет), похищала у пользователей личные данные и принесла миллионы долларов незаконных доходов.