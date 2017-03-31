Газпромбанк решил докапитализировать «Газпром-медиа»

Газпромбанк докапитализирует АО «Газпром-медиа холдинг». Как говорится в отчете банка, в феврале 2016 г. акционеры приняли решение о дополнительном размещении 340 млрд обыкновенных акций «Газпром-медиа холдинга» номиналом 8 коп.

На данный момент уставный капитал «Газпром-медиа холдинга» составляет 22,03 млрд руб. При условии полного размещения допэмиссии он увеличится более чем в два раза.

Чистая прибыль банка по МСФО по итогам 2016 г. составила 29 млрд руб. против 47,7 млрд руб. убытка годом ранее. Чистый процентный доход банка в отчетном периоде увеличился на 27% и составил 122,05 млрд руб. Чистый процентный доход после создания резервов под обесценение процентных активов составил 120 млрд руб. против расхода в 43,49 млрд руб. в 2015 г.

Активы Газпромбанка на конец прошлого года сократились по сравнению с концом 2015 г. на 4,7% и составили 4,88 трлн руб., обязательства - на 4,5% до 4,38 трлн руб.