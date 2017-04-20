Facebook хочет научить глухих слышать кожей

Подразделение Facebook разрабатывает интерфейс, который позволит управлять компьютером силой мысли, и технологию по передаче звука глухим через кожу. Как сообщает CNet, это рассказала руководитель лаборатории Building 8 Регина Дуган.

О создании Building 8 (8 – это число букв в слове Facebook) Марк Цукерберг сообщил в прошлом году. Также он сообщил, что руководить отделом будет Дуган, пришедшая из отдела Google по разработке новых технологий. После этого представители Facebook давали понять, что компания ведет разработки в сфере виртуальной реальности, искусственного интеллекта и тому подобного.

Дуган заявила на отраслевой конференции в Сан-Хосе, что 60 разработчиков сейчас создают интерфейс между мозгом и компьютером, который позволит человеку «печатать» текст исключительно усилием мысли, без использования каких-либо вживленных в голосу сенсоров. Для этого они собираются задействовать оптическое сканирование мозга до 100 раз в секунду, чтобы уловить мысленное произнесение слов. Цель – добиться, чтобы этот интерфейс позволял пользователю таким способом печатать до 100 слов в минуту, сообщает TechCrunch.

Работа над проектом ведется только шесть месяцев. С Building 8 сотрудничают ведущие технологические и медицинские университеты и лаборатории.

Еще, по словам Дуган, ведется разработка технологии восприятия звуков через вибрации, передаваемые через кожу. Создаются программы и оборудование, которое позволит коже повторять работу уха и преобразовывать звук в определенные частоты, которые затем воспринимаются мозгом.