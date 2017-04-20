Медиаконцерн Axel Springer купил долю в Uber

Медиаконцерн Axel Springer сообщил, что купил пакет акций Uber Technologies. Как передает Market Watch, представитель Axel Springer уточнила, что куплен «минимальный» пакет и что инвестиция не является стратегической, а чисто финансовой. Представитель Uber заявила, что Springer купил акции сервиса по заказу такси недавно. Ни одна из сторон не назвала время и сумму сделки.

Axel Springer вложил средства в бумаги примерно 100 компаний, чтобы диверсифицировать бизнес и искать точки роста за пределами традиционного для компании издательского бизнеса, сообщила представитель концерна. В 2012 г. концерн сообщал о покупке также «незначительной» доли в сервисе для бронирования частного жилья AirBnB.

Axel Springer издает, помимо прочего, Business Insider и самую тиражную газету Германии Bild.