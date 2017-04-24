НМГ выкупила долю гендиректора «СТС медиа» в производителе контента «Арт пикчерс вижн»

ЗАО «Национальная медиа группа» (НМГ) закрыло сделку по выкупу долей гендиректора «СТС Медиа» Вячеслава Муругова, режиссера Сергея Арланова и продюсера Дмитрия Табарчука в ООО «Арт пикчерс вижн».

Как следует из данных базы «СПАРК-Интерфакса», в апреле доля НМГ в компании выросла с 50% до 80%. Доля ООО «Арт пикчерс медиа» (в равных долях принадлежит Федору Бондарчуку и Дмитрию Рудовскому) осталась на уровне 20%. Муругов, Арланов и Табарчук, которым принадлежало по 10% в ООО, из числа совладельцев вышли.

Федеральная антимонопольная служба одобрила ходатайство НМГ об увеличении доли в «Арт пикчерс вижн» с 50% до 80% в минувшем августе.

Art Pictures Vision, созданная в 2012 г., специализируется на производстве телефильмов и сериалов. Среди проектов компании - сериалы для канала СТС «Молодежка» и «Выжить после».