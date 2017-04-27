ФАС завела административное дело в отношении «дочки» Apple за координацию цен на iPhone

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила административное дело в отношении российской «дочки» Apple ООО «Эппл рус», говорится в сообщении ведомства.

Ранее ФАС признала компанию нарушившей антимонопольное законодательство в части незаконной координации цен на iPhone 5 и 6 поколения.

Как сообщал тогда замглавы ФАС Андрей Цариковский, в течение нескольких месяцев ведомство примет решение относительно штрафа для компании. В соответствии со ст. 14.32 КоАП, за координацию экономической деятельности «Эппл рус» может грозить штраф от 1 до 5 млн руб.

ФАС возбудила дело в отношении компаний ООО «Эппл рус», Apple Holding B.V., Apple Sales Ireland, Apple Operations International, Apple Inc. в августе прошлого года. Ведомство обнаружило признаки координации ценообразования на iPhone 6S и 6S Plus в сетях как минимум 16 российских ритейлеров и дистрибуторов.

Сама Apple ранее опровергла обвинение ФАС, сообщив, что реселлеры устанавливают свои собственные цены на продукты американского производителя.