«Интерфакс» узнал дату запуска Android Pay в России

Платежный сервис Google – Android Pay – начнет работу в России 16 мая. Об этом «Интерфаксу» сообщили несколько осведомленных источников и подтвердили два банкира. По словам одного из собеседников агентства, среди партнеров платежной системы есть Сбербанк.

В сообщении Google говорится, что 15 мая будет представлен новый сервис, его название не уточняется. Эту информацию не раскрыл и представитель компании, он не стал комментировать данные источников о запуске Android Pay.

В России Android Pay до сих пор представлен не был, хотя сервис был запущен в США в сентябре 2015 г. Для россиян уже доступны конкурирующие с Android Pay платежные системы: Apple Pay, Samsung Pay и AliPay, которая принадлежит китайской Alibaba.