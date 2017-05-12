Уровень пиратства в России за год вырос в четыре раза

Торговое представительство США (USTR) опубликовало ежегодный отчет о состоянии пиратства более чем в 30 странах мира, пишет газета «Коммерсантъ». Согласно данным исследования, уровень защиты интеллектуальной собственности в России снижается, как и в предыдущие четыре года.

По данным ведомства, за год в России в четыре раза выросло число копий фильмов, незаконно отснятых в кинотеатрах. В наибольшей степени от этого страдают независимые продюсеры и прокатчики. В качестве плюса отмечается, что в 2016 г. Мосгорсуд удовлетворил более 700 заявлений о принятии обеспечительных мер по защите интеллектуальной собственности.

По мнению USTR, главная проблема России — отсутствие преследования владельцев коммерческих пиратских сайтов. Также отмечаются нарушения прав на товарные знаки, высокий уровень контрафакта и непрозрачность обществ по коллективному управлению авторскими правами.