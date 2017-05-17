Березкин намерен создать единый медиахолдинг в случае покупки РБК

Владелец группы ЕСН Григорий Березкин рассказал RNS, что после успешного завершения сделки по покупке РБК он планирует создать единый медиахолдинг. «У нас есть идеи, как дальше это развивать. Здесь всюду разные аудитории, между ними много синергии, это будет, конечно, единый холдинг. Там мы будем максимально использовать всю синергию, которая в этом бизнесе, ее много. Есть идеи развития», — заявил он в кулуарах съезда бюро РСПП.

В мае стало известно, что ФАС получила от одной из компаний группы ЕСН – АО «Сотол проект» – ходатайство о покупке 65,43% акций РБК. Как сообщали источники «Ведомостей», Березкин уже принципиально договорился о покупке холдинга, сделка пока не подписана, находится «в процессе», но «остались, скорее, технические детали».

Бизнесмен является совладельцем московской версии газеты Metro и ИД «Комсомольская правда». Кроме того, группа ЕСН владеет двумя нефтеналивными терминалами (Уяр и Сковородино), 50,5% энерготрейдера «Русэнергосбыт» (основной потребитель – РЖД), контролирует «Русэнергоресурс» (поставщик электроэнергии для «Транснефти»).