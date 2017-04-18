Котировки РБК растут более чем на 8% после новостей о возможной покупке группой ЕСН

Акции АО «РБК» во вторник, 18 апреля, растут более чем на 8% на новостях о возможной покупке холдинга группой ЕСН.

На Московской бирже акции АО «РБК» выросли до 8,43 руб. (+8,6%) - максимума с середины февраля.

Ранее во вторник владелец группы ЕСН Григорий Березкин подтвердил Republic, что ведет переговоры о покупке медиахолдинга РБК. По его словам, основным предметом обсуждения стал долг РБК перед структурами Михаила Прохорова. Позиции сторон сближаются, добавил Березкин. Для покупки холдинга брать кредит он не собирается.

«По срокам речь идет не о месяцах, а о ближайших двух неделях», - сказал позднее во вторник предприниматель «Интерфаксу».

О готовящейся сделке 11 апреля сообщил RNS со ссылкой на источники, близкие к РБК. Вскоре о том, что Прохоров и Березкин принципиально договорились, «Ведомостям» рассказали два источника, близкие к продавцу и к консультантам сделки. По информации одного из них, сделка может быть подписана до 1 мая. Один из источников «Ведомостей» сообщал, что медиахолдинг может обойтись Березкину в $50 млн. Это в несколько раз меньше суммы, которую сейчас РБК должен структурам своего владельца. Forbes писал, что торговля ведется в диапазоне $40–100 млн.