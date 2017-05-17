ФАС обнаружила признаки картеля при госзакупках техники Lenovo и HP на 6 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила признаки «компьютерного картеля» при госзакупках на 6 млрд руб. В частности, речь идет о закупках электроники Lenovo и HP, передает ТАСС со ссылкой на заявление статс-секретаря ведомства Андрея Цариковского.

«Пока мы не доказали сговор, мы не можем называть их людьми, нарушившими антимонопольное законодательство. Но торгов, имеющих признаки нарушения антимонопольного законодательства, мы уже нашли [на сумму] около 6 млрд руб.», - отметил он в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Ранее сообщалось, что ФАС оценивает сумму торгов в 2 млрд руб.