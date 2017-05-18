Скончался основатель телеканала Fox News Роджер Эйлс

В США скончался основатель телеканала Fox News Роджер Эйлс. Он умер в возрасте 77 лет. Эйлс управлял каналом с момента его запуска в 1996 г. В прошлом году он ушел в отставку из-за секс-скандала. О смерти бизнесмена стало известно от его жены Элизабет, передает ВВС.

До основания телеканала Эйлс работал медиаконсультантом у президентов США Ричарда Никсона, Рональда Рейгана и Джорджа Буша.

Как писали СМИ, Эйлс консультировал и Дональда Трампа во время его президентской кампании, после того как он покинул Fox News. Он помогал будущему президенту готовиться к дебатам.

Телеканал Fox News принадлежит медиаконцерну Fox Entertainment Group, входящему в 21st Century Fox Руперта Мердока.