Исследование показало стремительный рост аудитории Facebook и Google+ на Украине

На второй день после начала блокировки российских интернет-ресурсов на Украине Facebook и Google+ увеличили дневной охват на 37% и 85%, соответственно, по сравнению с показателями прошлой недели. Это сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные исследования Kantar TNS CMeter. Из них же следует, что Дневной охват украинских ресурсов ukr.net, i.ua и meta.ua за 17 мая в недельном измерении также вырос на 32%, 35% и 36%, соответственно.

«Интересным также является региональное распределение такого прироста: больше всего Facebook растет на востоке Украины из-за изначально низких показателей; идентичная ситуация с Ukr.net. Быстрее всего на нововведения реагируют пользователи в возрасте 14-20 лет: они дают наибольший прирост в аудитории Facebook. Пока эта категория пользователей обошла вниманием Ukr.net.», - говорится в исследовании. По тем же данным, бьет рекорды охвата и браузер Opera.com, который позволяет получать доступ к сервису в случае его блокировки со стороны провайдеров.

Под исследование Kantar TNS CMeter попали пользователи в возрасте 14-70 лет. Оно объединило данные трех источников: Site-centric, где счетчики, интегрированы в сайты, Frame-centric, где счетчики установлены не на сайте, User-centric с панелью в 5000 респондентов ежедневно.